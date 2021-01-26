45-ий президент США Дональд Трамп відкрив в окрузі Палм-Біч, що в штаті Флорида, "офіс колишнього президента".

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що офіс буде відповідати за управління листуванням, публічними заявами, виступами та офіційною діяльністю Трампа в інтересах Сполучених Штатів і просувати порядок його адміністрації.

“Президент Трамп відтепер і навіки буде захисником американського народу”, – йдеться в документі.

Оголошення про відкриття офісу було зроблено на тлі того, як члени Палати представників Конгресу США передали в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Стаття звинувачення в резолюції одна – “підбурювання до повстання”. Йдеться про події 6 січня, коли натовп прихильників Трампа штурмувала Конгрес США.