Про це повідомляє Fox News.
Зазначається, що офіс буде відповідати за управління листуванням, публічними заявами, виступами та офіційною діяльністю Трампа в інтересах Сполучених Штатів і просувати порядок його адміністрації.
“Президент Трамп відтепер і навіки буде захисником американського народу”, – йдеться в документі.
Оголошення про відкриття офісу було зроблено на тлі того, як члени Палати представників Конгресу США передали в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Стаття звинувачення в резолюції одна – “підбурювання до повстання”. Йдеться про події 6 січня, коли натовп прихильників Трампа штурмувала Конгрес США.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Він став першим американським президентом, якого Палата представників двічі піддавала імпічменту. Тепер розгляд імпічменту має відбутися в Сенаті США.