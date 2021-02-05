Про це повідомляє CNN.
У четвер керівники групи конгресменів у справі про імпічмент попросили Трампа дати свідчення.
“Два дні тому ви надали відповідь, в якій відкинули багато фактичних тверджень, викладених в статті про імпічмент. Таким чином, ви спробували поставити під сумнів важливі факти, незважаючи на чіткі і неспростовні докази вашого конституційного правопорушення. У світлі вашого оскарження цих фактичних тверджень, я звертаюся до вас з проханням дати свідчення під присягою про вашу поведінку 6 січня 2021 р. до або під час судового розгляду у справі про імпічмент в Сенаті”, – говорилося в зверненні, яке передали адвокатам.
Радник експрезидента Джейсон Міллер заявив, що він “не буде давати свідчення в рамках неконституційного провадження”.
“Використання нашої Конституції для відкриття справи про імпічмент занадто серйозно, щоб намагатися грати в ці ігри”, – додали адвокати Трампа Брюс Кастор і Девід Шон.
Зазначається, що представники обвинувачення можуть трактувати відмову Трампа як доказ його провини.
“На суді ми доведемо, що поведінка президента Трампа не має виправдання. Негайна відмова давати покази є красномовним і прямо вказує на висновок, що підтверджує його вину”, – сказав конгресмен Джеремі Раскін.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Він став першим американським президентом, якого Палата представників двічі піддавала імпічменту. Тепер розгляд імпічменту має відбутися в Сенаті США.
- Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.