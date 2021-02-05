Колишній президент США Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.

Про це повідомляє CNN.

У четвер керівники групи конгресменів у справі про імпічмент попросили Трампа дати свідчення.

“Два дні тому ви надали відповідь, в якій відкинули багато фактичних тверджень, викладених в статті про імпічмент. Таким чином, ви спробували поставити під сумнів важливі факти, незважаючи на чіткі і неспростовні докази вашого конституційного правопорушення. У світлі вашого оскарження цих фактичних тверджень, я звертаюся до вас з проханням дати свідчення під присягою про вашу поведінку 6 січня 2021 р. до або під час судового розгляду у справі про імпічмент в Сенаті”, – говорилося в зверненні, яке передали адвокатам.

Радник експрезидента Джейсон Міллер заявив, що він “не буде давати свідчення в рамках неконституційного провадження”.

“Використання нашої Конституції для відкриття справи про імпічмент занадто серйозно, щоб намагатися грати в ці ігри”, – додали адвокати Трампа Брюс Кастор і Девід Шон.

Зазначається, що представники обвинувачення можуть трактувати відмову Трампа як доказ його провини.

“На суді ми доведемо, що поведінка президента Трампа не має виправдання. Негайна відмова давати покази є красномовним і прямо вказує на висновок, що підтверджує його вину”, – сказав конгресмен Джеремі Раскін.