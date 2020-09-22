Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.
У Трампа запитали, хто міг отруїти Навального.
“Поговоримо про це іншим разом”, – відповів Трамп.
У той же час державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив, що для введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Навального потрібно більше фактів.
Він зазначив, що США спочатку дали зрозуміти, що використання хімічної зброї типу “Новачка” неприйнятне.
При цьому він згадав про ситуацію з отруєнням Скрипалів хімічним реагентом з тієї ж групи. Тоді Вашингтон ввів санкції щодо РФ.
“Немає причин очікувати, що США не відреагують справедливо на те, що могло статися, як тільки будуть представлені факти”, – пояснив позицію США Помпео.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.
- 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- 15 вересня Навальний опублікував фото і написав, що вже дихає самостійно.
- Пізніше стало відомо, що Олексія Навального отруїли до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли номері готелю Xander.