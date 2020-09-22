Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на питання щодо того, хто міг отруїти російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

У Трампа запитали, хто міг отруїти Навального.

“Поговоримо про це іншим разом”, – відповів Трамп.

У той же час державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив, що для введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Навального потрібно більше фактів.

Він зазначив, що США спочатку дали зрозуміти, що використання хімічної зброї типу “Новачка” неприйнятне.

При цьому він згадав про ситуацію з отруєнням Скрипалів хімічним реагентом з тієї ж групи. Тоді Вашингтон ввів санкції щодо РФ.

“Немає причин очікувати, що США не відреагують справедливо на те, що могло статися, як тільки будуть представлені факти”, – пояснив позицію США Помпео.