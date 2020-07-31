Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.
“Я не хочу переносити. Я хочу, щоб вибори відбулися”, – сказав він.
Трамп вважає, що якщо вибори все ж будуть проведені поштою, то існує ймовірність того, що як бюлетені можуть загубитися і результат виборів буде неточним.
“Я не хочу чекати три місяці, а потім дізнатися, що бюлетені зникли, а вибори визнані недійсними. Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати”, – сказав він.
Вибори призначені на 3 листопада. Головними кандидатами є Трамп (від Республіканської партії) і колишній віце-президент США Джо Байден (від Демократичної партії).
Як повідомлялося раніше, 30 липня президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни, які мають відбутися в листопаді.
Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти в зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як недостовірний.
Також Трамп не виключав, що не визнає результати прийдешніх виборів,
- В липні рейтинг ексвіце-президента США Джо Байдена серед опитаних зареєстрованих виборців склав 55%, Дональда Трампа — 40%.
- Американське видання The Economist представило модель можливого результату виборів президента в листопаді. На сьогоднішній день з 91 % ймовірністю перемагає представник Демократичної партії Джо Байден.