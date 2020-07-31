Президент США Дональд Трамп через добу відмовився від ідеї про перенесення дати виборів. Він пояснив, що його турбує лише формат голосування поштою.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

“Я не хочу переносити. Я хочу, щоб вибори відбулися”, – сказав він.

Трамп вважає, що якщо вибори все ж будуть проведені поштою, то існує ймовірність того, що як бюлетені можуть загубитися і результат виборів буде неточним.

“Я не хочу чекати три місяці, а потім дізнатися, що бюлетені зникли, а вибори визнані недійсними. Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати”, – сказав він.

Вибори призначені на 3 листопада. Головними кандидатами є Трамп (від Республіканської партії) і колишній віце-президент США Джо Байден (від Демократичної партії).

Як повідомлялося раніше, 30 липня президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни, які мають відбутися в листопаді.

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти в зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як недостовірний.

Також Трамп не виключав, що не визнає результати прийдешніх виборів,