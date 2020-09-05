Про це пише CNN.
Так, на брифінгу в п’ятницю Трампа запитали, що він сказав Росії про отруєння Навального після того, як уряд Німеччини заявив, що проти нього було використано хімічну речовину, яка, як відомо, використовувалася Кремлем.
“Я точно не знаю, що сталося, я думаю, що це трагічно. Це жахливо, цього не повинно відбуватися. У нас ще немає доказів, але я подивлюся”, – сказав він.
Зазначається, що на відміну від Трампа, лідери всього світу, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель і прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, різко засудили отруєння Навального і зажадали відповідей від уряду Росії.
Крім цього, внутрішнє лабораторне дослідження НАТО “поза всяких сумнівів” довело, що опозиціонер був отруєний нервово-паралітичним речовиною “Новачок”, а генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент “спробою вбивства”.
“Цікаво, що всі постійно згадують Росію. Я не проти, але нам би варто було більше говорити про Китай, тому що те, що робить Китай, набагато гірше, якщо ви подивитеся на те, що відбувається зі світом”, – додав Трамп.
Згодом президент США сказав, що буде “зовсім не радий” якщо російський уряд отруїв Навального, при цьому він зазначив, що “ладнає” з президентом РФ Володимиром Путіним.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- 2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.