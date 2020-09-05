Про це пише CNN.

Так, на брифінгу в п’ятницю Трампа запитали, що він сказав Росії про отруєння Навального після того, як уряд Німеччини заявив, що проти нього було використано хімічну речовину, яка, як відомо, використовувалася Кремлем.

“Я точно не знаю, що сталося, я думаю, що це трагічно. Це жахливо, цього не повинно відбуватися. У нас ще немає доказів, але я подивлюся”, – сказав він.

Зазначається, що на відміну від Трампа, лідери всього світу, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель і прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, різко засудили отруєння Навального і зажадали відповідей від уряду Росії.

Крім цього, внутрішнє лабораторне дослідження НАТО “поза всяких сумнівів” довело, що опозиціонер був отруєний нервово-паралітичним речовиною “Новачок”, а генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент “спробою вбивства”.

“Цікаво, що всі постійно згадують Росію. Я не проти, але нам би варто було більше говорити про Китай, тому що те, що робить Китай, набагато гірше, якщо ви подивитеся на те, що відбувається зі світом”, – додав Трамп.

Згодом президент США сказав, що буде “зовсім не радий” якщо російський уряд отруїв Навального, при цьому він зазначив, що “ладнає” з президентом РФ Володимиром Путіним.