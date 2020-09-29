Президент США Дональд Трамп міг зменшувати свій оподатковуваний дохід, використовуючи свою дочку Іванку та інших осіб як нібито "консультантів", які отримували мільйонні гонорари.

Про це йдеться в розслідуванні видання The New York Times.

Журналісти NYT вивчили податкові звіти Trump Organization за 2010-2018 роки та дізналися, що за цей час Трамп списав близько 26 мільйонів доларів на “гонорари за консультаційні послуги”.

У більшості випадків гонорари становили приблизно 20% його доходу. Зокрема, від угоди з готелем в Азербайджані Трамп отримав 5 мільйонів доларів, з них 1,1 мільйона доларів у вигляді відрахував як гонорари за консультацію. А від угоди в Дубаї прибутки склали 3 млн доларів, з них гонорар “консультантам” — 630 тисяч доларів.

Цікавим видається те, що люди, які брали участь в реалізації проєктів Трампа, в яких з’являлися “консультанти”, яким відраховувалися мільйонні гонорари, не знали про участь таких.

Наприклад, особа, що брала участь в будівництві двох веж Трампа в Стамбулі, висловила здивування та сказав виданню, що в Туреччині не залучали консультантів або інших третіх осіб до проєктів. Проте податкова звітність показує регулярні відрахування за консультаційні послуги протягом семи років на загальну суму 2 мільйони доларів.

Оскільки виплати на консультації були позначені як витрати на ведення бізнесу, вони відраховувалися від загальної суми прибутків Трампа. Відповідно, зменшувалася і сума податків на прибуток, який Трамп мав заплатити.

Хто саме проводив консультації не вказано в податковій звітності, але є факти, з яких можна припустити, що Трамп використовував членів своєї родини, зокрема, дочку Іванку, як постачальника цих консультаційних послуг.

Якщо порівняти суми гонорарів “консультантів” та платежі, які отримувала компанія, співвласницею якої є Іванка, можна побачити, що ці суми однакові.

“У конфіденційних податкових звітах з фінансовою інформацією, які Іванка Трамп подала, коли приєдналася до персоналу Білого дому в 2017 році, вона повідомила, що отримала платежі від консалтингової компанії, співвласницею якої вона є, на загальну суму 747 622 доларів, що точно відповідає гонорарам за консультації, заявленим як податкові відрахування Trump Organization для готельних проєктів у Ванкувері і на Гаваях”, — зазначають журналісти NYT.

Примітно, що Іванка була виконавчим директором компаній, які оплачували послуги “консультантів” для обох проєктів. Тобто, вона була “консультантом” для операцій з готелями, якими сама ж допомогала керувати.

Телеканал CNN звертає особливу увагу на те, що залишилося нез’ясованим, хто саме отримав ще понад 25 млн доларів, які Трамп списав на послуги “консультантів”.

Журналісти звернулися по коментар до кампанії Трампа, але її офіційний представник Тім Мерто назвав репортаж “фальшивим” і не надав жодних пояснень. Жодним чином цей факт не прокоментувала і сама Іванка Трамп.