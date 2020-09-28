Трамп відреагував на звинувачення в ухиленні від сплати податків

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви ЗМІ щодо того, що у 2016 та 2017 роках він заплатив лише 750 доларів у вигляді податку на прибуток.

Відповідні дописи опубліковані у його Twitter.

Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.

Трамп у відповідь заявив, що ЗМІ розповсюджують фейки, знову підіймають інформацію про його податки та “іншу нісенітницю з незаконно отриманою інформацією” перед виборами і роблять це “тільки з поганими намірами”.

“Я заплатив багато мільйонів доларів податків, але мав право, як і всі інші, на амортизацію і податкові пільги”, — запевнив він.

На звинувачення у тому, що він став першим президентом з 1970-х років, який не публікував свої податкові декларації (хоча це і не передбачено законом), Трамп заявив, що може оприлюднити фінансову звітність. Однак він не уточнив, чи збирається це робити найближчим часом.