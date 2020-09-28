Трамп відреагував на звинувачення в ухиленні від сплати податків

Відповідні дописи опубліковані у його Twitter.
Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.
Трамп у відповідь заявив, що ЗМІ розповсюджують фейки, знову підіймають інформацію про його податки та “іншу нісенітницю з незаконно отриманою інформацією” перед виборами і роблять це “тільки з поганими намірами”.
“Я заплатив багато мільйонів доларів податків, але мав право, як і всі інші, на амортизацію і податкові пільги”, — запевнив він.
На звинувачення у тому, що він став першим президентом з 1970-х років, який не публікував свої податкові декларації (хоча це і не передбачено законом), Трамп заявив, що може оприлюднити фінансову звітність. Однак він не уточнив, чи збирається це робити найближчим часом.
- У 2018 році американське видання New York Times провело розслідування, в ході якого вдалося з’ясувати, що нинішній президент США Дональд Трамп зберіг $ 413 мільйонів шляхом несплати податків за нерухомість батька.