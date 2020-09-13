Після декількох тижнів публічного мовчання з приводу лісових пожеж, які спустошують Західне узбережжя, президент Трамп запланував візит до Каліфорнії на понеділок. Там він разом з місцевими і федеральними службами пожежної безпеки виступить на брифінгу.

Про це пише видання The New York Times.

Про візит стало відомо після того, як Трамп в своєму Twitter в п’ятницю подякував пожежникам і працівників швидкої медичної допомоги за роботу в зоні надзвичайного лиха. Це було перше повідомлення президента за майже місяць лісових пожеж, які забрали щонайменше 20 життів і знищили мільйони акрів землі в Каліфорнії, Орегоні і Вашингтоні.

Мовчання Трампа з приводу лісових пожеж стало більш помітним на тлі відвертостей з багатьох інших питань.

Наприклад, в День праці Трамп провів прес-конференцію, щоб оголосити про поліпшення в економіці і захистити себе після того, як The Atlantic опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що президент зробив зневажливі зауваження щодо військовослужбовців. На двох мітингах в Мічигані і Північній Кароліні президент Трамп робив роздуті і неточні заяви про свої досягнення в ході кампанії в критичних штатах. А в Twitter він напав на демократів і протестуючих, просуваючи неправдиві заяви про небезпеку голосування поштою.

Президент підписав декларацію про великому стихійне лихо в Каліфорнії, яке почалося 14 серпня. Відповідно до цієї декларації штату буде надана федеральна допомога.

У 2018 році Трамп також відвідував Каліфорнію, сильно постраждала від лісових пожеж.