Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав чотири з п'яти голосів виборників в штаті Небраска. Один голос отримав демократ Джо Байден.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Особливість штату Небраска в тому, що тут голоси виборників розподіляють пропорційно тому, скільки виборців віддали голоси за того чи іншого кандидата. У більшості інших штатів працює принцип “переможець отримує все”.

Так, з п’яти можливих голосів виборників Трамп отримав 4, а Байден – 1.

Щоб перемогти на президентських виборах 2020 року, потрібно 270 голосів виборників.

Загальна картина виглядає так:

Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляли бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.

Трамп слідкуватиме за попередніми результатами голосування з Білого дому. З цією метою його кампанія облаштувала дві кімнати.

Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.

У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.