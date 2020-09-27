Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
“Я буду наполегливо вимагати пройти тест на наркотики у сонного Джо Байдена до або після дебатів у вівторок ввечері. Природно, я теж згоден здати тест. Його виступи в дебатах були, м’яко кажучи, неврівноважені. Тільки наркотики могли викликати цю невідповідність ???” – заявив Трамп.
Дебати між кандидатами в президенти США від демократів і республіканців відбудуться 29 вересня.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.
- 28 серпня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден сказав, що готовий брати участь в дебатах з нинішнім президентом країни Дональдом Трампом.