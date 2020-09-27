Президент США Дональд Трамп вимагає від свого суперника Джо Байдена пройти тест на наркотики до або після дебатів.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“Я буду наполегливо вимагати пройти тест на наркотики у сонного Джо Байдена до або після дебатів у вівторок ввечері. Природно, я теж згоден здати тест. Його виступи в дебатах були, м’яко кажучи, неврівноважені. Тільки наркотики могли викликати цю невідповідність ???” – заявив Трамп.

Дебати між кандидатами в президенти США від демократів і республіканців відбудуться 29 вересня.