Експрезидент США Дональд Трамп досі не сплатив 560 тисяч доларів місту Ель-Пасо (штат Техас), де проводив передвиборчий мітинг у 2019 році.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Таке рішення ухвалив суддя округу Ель-Пасо Рікардо Саманьєго. Він наголосив, що щойно Трамп знову завітає до прикордонного міста — мусить привезти зазначену суму.

Йдеться про візит Трампа до міста в лютому 2019 року.

Напередодні Трамп повідомляв, що найближчим часом приїде в місто. Його запросив губернатор штату Грег Ебот. Ебот балотується на пост губернатора у 2022 році й отримав підтримку Трампа.

“Адміністрація Байдена отримала від мене в спадок найбезпечніший, найнадійніший кордон в історії США, і всього за кілька тижнів вони перетворили його на найстрашнішу прикордонну кризу в історії США… Це абсолютна зона лиха”, – сказав Трамп, анонсуючи свій візит.

Суддя вже нагадав губернатору, що Трамп заборгував місту Ель-Пасо 560 тисяч доларів, тож було б непогано їх повернути до місцевого бюджету.

Кошти (560 тисяч доларів) під час візиту Трампа місто заплатило за додаткові заходи безпеки стосовно Трампа, за транспорт для його прихильників, за паркування автомобілів, які прибули спільно з Трампом.

Загалом, понад 6 тисяч доларів потрібно заплатити Департаменту авіації, понад 60,5 тисячі доларів — за пожежну охорону, 528 доларів — в Департамент охорони здоров’я, майже 6,5 тисячі доларів в Департамент вулиць та обслуговування, 15,5 тисячі доларів у Sun Metro і найбільше — майже 381 тисячу доларів — Департаменту поліції.

Оскільки понад рік Трамп гроші не повертав, у листопаді 2020 року міська рада Ель-Пасо одностайно проголосувала за те, аби найняти адвокатське бюро Снаппера Л. Карра для репрезентації їх інтересів, аби змусити Трампа заплатити.