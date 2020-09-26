Про це повідомляє The Hill, посилаючись на свої джерела.

“Він прийняв своє рішення, і це Барретт”, – сказав один з чиновників.

Сам Трамп в п’ятницю ввечері заявив, що він вже прийняв рішення, кого призначити на посаду судді Верховного суду, але відмовився підтвердити, що це буде Барретт.

Зазначається, що Трамп оголосить про свій вибір на церемонії в Білому домі о 17:00 в суботу.

“Я не сказав, що це вона, але вона видатна”, – прокоментував президент США можливе призначення Барретт.

Одне з джерел, близьких до процесу, сказало, що слухання щодо затвердження Барретт очікуються в найближчі два тижні, а голосування відбудеться десь в кінці жовтня, перед виборами 3 листопада.

Раніше Барретт вже розглядалася, як потенційний кандидат на заміну Ентоні Кеннеді в 2018 році, але в кінцевому підсумку Трамп вирішив призначити на цю посаду Бретта Кавано.