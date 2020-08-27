Президент США Дональд Трамп призначить Майка Пенса віце-президентом країни в разі перемоги на виборах.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пенс і зараз займає посаду віце-президента. Він погодився продовжити роботу, якщо Трамп виграє на президентських виборах.

“За підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу номінацію балотуватися і служити в якості віце-президента Сполучених Штатів”, – сказав Пенс.

Він подякував Трампа і американцям за надану йому довіру.