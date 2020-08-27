Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Пенс і зараз займає посаду віце-президента. Він погодився продовжити роботу, якщо Трамп виграє на президентських виборах.
“За підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу номінацію балотуватися і служити в якості віце-президента Сполучених Штатів”, – сказав Пенс.
Він подякував Трампа і американцям за надану йому довіру.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.