Дональд Трамп в приватному порядку визнав, що програв вибори і що на посту президента його замінить Джо Байден.

Про це пише видання Politico.

Одній людині Трамп навіть зізнався, що він “просто розчарований тим, що ми програли”.

Трамп визнає свою поразку, але все ж стверджує, що виграв би “чесні вибори”, незважаючи на відсутність конкретних доказів фальсифікації результатів голосування.

Трамп періодично повертається до твердження, що, може бути, він міг якимось чином добитися перемоги. При цьому Трамп слухає свою невелику групу юристів, включаючи колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані і професора права Університету Чепмена Джона Істмана.

Як пише видання, за словами людей, які спілкувалися з Трампом, президент продовжує свою боротьбу, щоб утримати увагу на собі і дати своїм прихильникам те, що вони хочуть.

“… Щоб залишатися актуальним і про нього все ще говорили в новинах”.

У вівторок Трамп публічно зажадав від віце-президента Майка Пенса вийти за рамки своїх конституційних обов’язків і скасувати процедуру сертифікації результатів виборів, яка повинна відбутися сьогодні. Пізніше Пенс повідомив Трампу, що у нього немає таких повноважень, але, за словами, джерел, планує дозволити висловити заперечення і, можливо, зробити власну заяву про фальсифікації на виборах.

Команда Трампа сподівається залучити 180 членів Палати представників разом з 13 сенаторами, щоб висловити заперечення проти перемоги Байдена. Відповідно, традиційно коротка церемонія може затягнутися на цілий день.

Якщо законодавці оскаржать результати шести тих, хто вагається штатів – Пенсильванії, Невади, Вісконсіна, Джорджії, Мічигану і Аризони, голосування може затягнутися до четверга.