Про це Трамп написав в Twitter.
“Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів, а голоси підраховувалися приватною компанією радикальних лівих Dominion з поганою репутацією і поганим обладнанням”, – написав Трамп.
Він також зазначив серед причин своєї поразки “фейковий і промовчати” ЗМІ.
Варто зазначити, що Twitter помітив цю публікацію як таку, що потребує перевірки фактів.
За годину Трамп написав ще один твіт, в якому заявив: “Вибори сфальсифіковані. Ми виграємо”.
Twitter і цей твіт Трампа позначив як такий, що містить суперечливу інформацію.
- Трамп продовжує піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсильванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.