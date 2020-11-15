Президент Трамп вперше визнав, що колишній віцепрезидент Джозеф Р. Байден-молодший переміг його на президентських виборах, але продовжує безпідставно наполягати на тому, що перемога Байдена була результатом "сфальсифікованих виборів".

Про це Трамп написав в Twitter.

“Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів, а голоси підраховувалися приватною компанією радикальних лівих Dominion з поганою репутацією і поганим обладнанням”, – написав Трамп.

Він також зазначив серед причин своєї поразки “фейковий і промовчати” ЗМІ.

Варто зазначити, що Twitter помітив цю публікацію як таку, що потребує перевірки фактів.

За годину Трамп написав ще один твіт, в якому заявив: “Вибори сфальсифіковані. Ми виграємо”.

Twitter і цей твіт Трампа позначив як такий, що містить суперечливу інформацію.