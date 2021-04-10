Про це повідомляє The Washington Post.
У Республіканській партії досі чітко не визначили місце Трампа. Проте представник республіканців Джейсон Міллер сказав, що Трамп досі “велике ім’я в політиці”.
Інший прихильник Трампа сказав, що раніше той був як Зевс (грецький бог, – ред.), “стріляв твітами, як блискавками, з висоти”. А тепер Трамп, на його думку, “пищить, як миша, в Мар-а-Лаго”.
У міру того як республіканці почали усвідомлювати вибір кандидата в президенти на 2024 рік, сенатори, губернатори та інші діячі борються за популярність і “доглядають” за великими донорами.
Неназваний учасник заходу у Флориді, радник одного з найбільших спонсорів, сказав, що Республіканська партія зосередила увагу на обмеженні впливу Трампа, щоб повернути виборців.
Однак Трамп і раніше очолює списки виборців-республіканців.
Інші інсайдери, які були на заході, зазначили, що “хватка Трампа послаблюється, не в останню чергу через те, що він втратив доступ до Twitter, своєї найпотужнішої платформи для комунікації”.
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“Влада Трампа слабшає з кожним днем … Коли ви президент США, дуже легко включитися в кожен новинний цикл. Але як тільки ви підете з офісу, ви повинні стати стратегом”, – сказав один з прихильників Трампа, республіканський стратег Алекс Конант.
Конант вважає, що Трампу варто написати книгу, дати інтерв’ю в прайм-тайм або виголосити промову. Замість цього він пише і розсилає журналістам короткі заяви, схожі на твіти.
- Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп, якого забанили у Twitter і Facebook, планує запустити власну соцмережу в найближчі місяці.