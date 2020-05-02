Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Дейтон зараз є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він обіймає цю посаду з 2010 року.

Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.

Раніше Дейтон служив на посадах координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії.

Крім того, він має численні нагороди за свою військову службу, в тому числі від Державного департаменту і урядів Канади, Німеччини та Австрії.

Дейтон розмовляє російською і німецькою мовами.

Для офіційного призначення на посаду посла США в Україні він повинен пройти процедуру узгодження в Сенаті.