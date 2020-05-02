Про це повідомила пресслужба Білого дому.
“Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні”, – йдеться в повідомленні.
Дейтон зараз є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він обіймає цю посаду з 2010 року.
Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.
Раніше Дейтон служив на посадах координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії.
Крім того, він має численні нагороди за свою військову службу, в тому числі від Державного департаменту і урядів Канади, Німеччини та Австрії.
Дейтон розмовляє російською і німецькою мовами.
Для офіційного призначення на посаду посла США в Україні він повинен пройти процедуру узгодження в Сенаті.
- Раніше особистий адвокат американського президента Рудольф Джуліані заявив, що докладав зусиль до усунення експосла США в Україні Марі Йованович, оскільки вона ускладнювала розслідування щодо Хантера Байдена.
- Йованович була відкликана в травні 2019 року.
- Американський лідер Дональд Трамп звинуватив її в небажанні вішати його портрет в посольстві США в Києві.