Про це повідомляє видання The New York Times.

У суботу, 10 жовтня, в рамках першого публічного заходу після зараження вірусом Трамп привітав з балкона кілька сотень своїх прихильників, які зібралися на галявині біля Білого дому.

Захід називався “мирним протестом за закон і порядок”.

Відзначається, що звернення Трампа тривало близько 15 хвилин замість традиційних 30. При цьому політик запевнив прихильників, що з ним все гаразд.

“Я почуваюся чудово! Я знаю, що ви молилися (за мене – ред.)”, – зазначив Трамп.

Він також висловив упевненість, що американська наука і медицина назавжди викорінять коронавірусну інфекцію.

“Я хочу, щоб ви знали, що наша нація переможе цей жахливий китайський вірус, як ми його називаємо. Як ви знаєте, вакцина вийде дуже, дуже скоро, в рекордні терміни… За допомогою сили американців – американського духу, я думаю, наука і медицина знищать китайський вірус раз і назавжди. Ми позбудемося цього”, – наголосив президент США.

Варто відзначити, що Трамп часто називає COVID-19 “китайським вірусом”, нагадуючи, з якої країни почалося його поширення.

Надалі американський лідер перейшов до перерахування досягнень його адміністрації, а також до критики суперника на президентських виборах – кандидата від демократів Джо Байдена.

Присутні на території Білого дому прихильники Трампа бурхливо реагували на його заяви, а наприкінці виступу почали скандувати: “Ми вас любимо!”.

Варто відзначити, що Трамп вийшов на балкон у захисній масці, але відразу її зняв і виступав уже без неї.

President Trump made his first public appearance since returning to the White House from a three-day stay in hospital for COVID-19, even as his aides remained silent on whether he is contagious https://t.co/853o1h3B0m pic.twitter.com/fJ33knDHh3

— Reuters (@Reuters) October 10, 2020