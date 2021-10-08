Про це повідомляє видання Forbes.
Наразі статки Трампа оцінили у 2,5 мільярди доларів. Це на 400 мільйонів доларів менше, ніж в останнього американця в рейтингу 25 найбагатших.
На думку аналітиків, статки Трампа зменшилися через те, що під час пандемії коронавірусу знизилася вартість нерухомості у великих містах. А їх вартість складала більшу частину статків Трампа.
У 2020 році Трамп був на 339-му місці в списку, а у 2019 році – на 275-му.
Трамп був у списку Forbes щорічно з 1996 по 2020 рік, а також з 1982 по 1989 рік.
Наразі у рейтингу Forbes на перших позиціях – голови технологічних компаній. На першому місці – засновник Amazon Джефф Безос (201 мільярд доларів), власник Tesla та SpaceX – Ілон Маск (190,5 мільярдів доларів).
Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.
У 2018 році американське видання New York Times провело розслідування, в ході якого вдалося з’ясувати, що нинішній президент США Дональд Трамп зберіг $413 мільйонів шляхом несплати податків за нерухомість батька.
- Раніше газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки.
- Трамп у відповідь заявив, що ЗМІ розповсюджують фейки, знову підіймають інформацію про його податки та “іншу нісенітницю з незаконно отриманою інформацією” перед виборами й роблять це “тільки з поганими намірами”.
- Із 45-м президентом США пов’язано понад 15 кримінальних проваджень. Він може зіткнутися з щонайменше 6 судовими процесами, що пов’язані не тільки з його фінансовими справами.