Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент США одягнув маску під час відвідин Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда в передмісті Вашингтона, де проходять лікування, в тому числі, поранені військовослужбовці.

На політикові була темно-синя маска із золотою президентською печаткою в лівій нижній частині, повідомляє агентство Reuters.

“Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит до лікарні. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми, які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце”, – повідомив Трамп журналістам перед візитом.

WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 11, 2020