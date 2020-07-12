Президент США Дональд Трамп з'явився перед камерами в захисній масці. Це вперше з початку епідемії коронавірусу в країні, коли політик був помічений у масці на публіці і перед пресою.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент США одягнув маску під час відвідин Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда в передмісті Вашингтона, де проходять лікування, в тому числі, поранені військовослужбовці.

На політикові була темно-синя маска із золотою президентською печаткою в лівій нижній частині, повідомляє агентство Reuters.

“Щоб ви знали, я прийняв рішення одягнути маску через візит до лікарні. Під час цієї події я буду спілкуватися з багатьма військовими, людьми, які проводять операції. Мені здається, це відмінна ідея носити маску в таких випадках. Я ніколи не виступав проти носіння захисної маски. Просто всьому свій час і місце”, – повідомив Трамп журналістам перед візитом.

WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) July 11, 2020

Раніше президент США кілька місяців уникав публічної появи в масці (всупереч рекомендаціям експертів з охорони здоров’я його адміністрації). Політик відзначав, що не носить її, оскільки це не відповідає статусу голови Білого дому. Крім того, американський лідер наполягав на тому, що носіння маски створить враження, що він не контролює епідемію.

За даними CNN, згода Трампа одягнути маску публічно стала результатом наполегливого “прохання” його помічників, які закликали президента США показати приклад прихильникам.

Центри з контролю і профілактики захворювань США закликають громадян носити маски в громадських місцях, де важко дотримуватися соціального дистанціювання. Незважаючи на це, деякі американці стверджують, що дана вимога порушує їхні громадянські свободи.