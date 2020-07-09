Про це повідомляє CBS News.
Торговельну угоду підписали три сторони: США, Мексика і Канада (USMCA). Вона почала діяти з початку липня.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відмовився приїжджати до Вашингтона, враховуючи пандемію, тому зустріч мала двосторонній характер.
Напередодні підписання угоди Трамп назвав відносини між США і Мексикою “видатними” і заявив, що вони “ніколи не були тіснішими, ніж зараз”. Також він похвалив президента Мексики, назвавши його “жорстким парламентером”.
Той, в свою чергу, подякував Трампу за розуміння, зазначивши, що США “не намагалися ставитися до нас як до колонії”.
“Навпаки, ви виконали наші умови, як незалежної нації. Ось чому я тут: щоб висловити народу Сполучених Штатів, що їх президент ставився до нас з добротою і повагою”, – заявив мексиканський лідер.
В рамках торгового угоди Трюдо зобов’язаний здійснити візит в Білий дім пізніше.
Варто зазначити, що USMCA багато в чому ідентичний північноамериканській угоді про вільну торгівлю (NAFTA), однак встановлює нові правила для автомобільного сектора з метою збільшити зарплати мексиканських робітників.
- У червні минулого року влада Мексики ратифікували нове північноамериканську торговельну угоду (USMCA) з Канадою і США.