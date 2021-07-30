45-й американський лідер Дональд Трамп стрімко втрачає авторитет серед представників Республіканської партії. Про це свідчать результати місцевих партійних виборів, на яких делегати відмовились підтримувати протеже Трампа.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Кандидат Трампа на спеціальних виборах до Палати представників в Техасі програв іншому республіканцю. Тобто члени Республіканської партії не підтримали протеже Трампа. Такий жест експерти оцінюють, як втрату авторитету та лідерства Трампом.

Після цього 17 республіканців в Сенаті проголосували за двопартійний інфраструктурний план, проти якого Трамп виступав тижнями.

“Трамп залишається авторитетом та лідером Республіканської партії, але такі удари змусили декотрих засумніватися в тому, що його вплив, можливо, почав слабшати відтоді, як він залишив президентський пост” – сказано у матеріалі.

На думку республіканця Алекса Конанта, “Трамп вже давно не міг отримати певних здобутків”.

“Я думаю, що без перемог його політичний капітал вичерпано… В Трампа немає президентської стратегії… Він багато говорить, багато подорожує, але крім обмеженого кола осіб на нього ніхто не звертає увагу, і це обмежує його вплив”, – додав він.

Лідерство Трампа залишається в політика тільки над республіканцями в Палаті представників. Представники Республіканської партії регулярно приїжджають на зустрічі з Трампом до Флориди та Нью-Джерсі. Однак представники Республіканської партії в Сенаті вирішили відмовитись від Трампа, як політичного лідера.