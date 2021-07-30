Про це повідомляє американське видання The Hill.
Кандидат Трампа на спеціальних виборах до Палати представників в Техасі програв іншому республіканцю. Тобто члени Республіканської партії не підтримали протеже Трампа. Такий жест експерти оцінюють, як втрату авторитету та лідерства Трампом.
Після цього 17 республіканців в Сенаті проголосували за двопартійний інфраструктурний план, проти якого Трамп виступав тижнями.
“Трамп залишається авторитетом та лідером Республіканської партії, але такі удари змусили декотрих засумніватися в тому, що його вплив, можливо, почав слабшати відтоді, як він залишив президентський пост” – сказано у матеріалі.
На думку республіканця Алекса Конанта, “Трамп вже давно не міг отримати певних здобутків”.
“Я думаю, що без перемог його політичний капітал вичерпано… В Трампа немає президентської стратегії… Він багато говорить, багато подорожує, але крім обмеженого кола осіб на нього ніхто не звертає увагу, і це обмежує його вплив”, – додав він.
Лідерство Трампа залишається в політика тільки над республіканцями в Палаті представників. Представники Республіканської партії регулярно приїжджають на зустрічі з Трампом до Флориди та Нью-Джерсі. Однак представники Республіканської партії в Сенаті вирішили відмовитись від Трампа, як політичного лідера.
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