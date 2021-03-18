Про це повідомляє ВВС.
Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), за президентства Трампа і внаслідок пандемії коронавірусу, готелі, офісні будівлі і курорти впали в ціні або ж припинили функціонувати. Також в ціні впали поля для гольфу і літаки Трампа.
При цьому, триває кримінальне розслідування фінансових статків Трампа і його сімейного бізнесу.
В Bloomberg проаналізували, з якими статками Трамп зайняв президентське крісло в травні 2016 року і скільки у нього залишилося, коли він покинув Білий дім в січні 2021 року.
Найбільший крах бізнесу Трампа припав на офісні приміщення, так як через пандемію все більше людей віддали перевагу віддаленій роботі з дому. Ця тенденція може зберегтися в довгостроковій перспективі. Вартість нерухомості Трампа впала на 26%.
Ім’я Трампа закріплено за приблизно 12 готелями і курортами і 19 полями для гольфу. Принаймні два поля для гольфу на межі закриття. Після штурму Капітолію Асоціація професійних гравців в гольф (PGA) відмовилася проводити чемпіонат 2022 року на його полі в Нью-Джерсі. Вони пояснили це тим, що ім’я Трампа може зашкодити їх бренду.
Deutsche Bank, єдиний банк, який вів справи з Трампом після його банкрутства в 1990-х роках, відмовився працювати з 45-м президентом США після штурму Капітолію.
Трамп також володіє декількома літаками, серед яких Boeing 757. Так як їм уже по кілька десятків років, з часом вони знизилися в ціні. Кілька літаків він продав.
- Раніше газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.
- Трамп у відповідь заявив, що ЗМІ розповсюджують фейки, знову підіймають інформацію про його податки та “іншу нісенітницю з незаконно отриманою інформацією” перед виборами і роблять це “тільки з поганими намірами”.
- Нагадаємо, із 45-м президентом США пов’язано понад 15 кримінальних проваджень. Він може зіткнутися з щонайменше 6 судовими процесами, що пов’язані не тільки з його фінансовими справами.