Про це повідомляє ВВС.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), за президентства Трампа і внаслідок пандемії коронавірусу, готелі, офісні будівлі і курорти впали в ціні або ж припинили функціонувати. Також в ціні впали поля для гольфу і літаки Трампа.

При цьому, триває кримінальне розслідування фінансових статків Трампа і його сімейного бізнесу.

В Bloomberg проаналізували, з якими статками Трамп зайняв президентське крісло в травні 2016 року і скільки у нього залишилося, коли він покинув Білий дім в січні 2021 року.

Найбільший крах бізнесу Трампа припав на офісні приміщення, так як через пандемію все більше людей віддали перевагу віддаленій роботі з дому. Ця тенденція може зберегтися в довгостроковій перспективі. Вартість нерухомості Трампа впала на 26%.

Ім’я Трампа закріплено за приблизно 12 готелями і курортами і 19 полями для гольфу. Принаймні два поля для гольфу на межі закриття. Після штурму Капітолію Асоціація професійних гравців в гольф (PGA) відмовилася проводити чемпіонат 2022 року на його полі в Нью-Джерсі. Вони пояснили це тим, що ім’я Трампа може зашкодити їх бренду.

Deutsche Bank, єдиний банк, який вів справи з Трампом після його банкрутства в 1990-х роках, відмовився працювати з 45-м президентом США після штурму Капітолію.

Трамп також володіє декількома літаками, серед яких Boeing 757. Так як їм уже по кілька десятків років, з часом вони знизилися в ціні. Кілька літаків він продав.