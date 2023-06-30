Колишній президент США Дональд Трамп зазначив, що після заколоту в Росії - внаслідок якого президент РФ Володимир Путін "дещо ослаблений" - настав час для мирних перемовин між Росією та Україною. Водночас він вважає, що для припинення війни Україні, можливо, доведеться віддати частину своєї території.

Джерело: Трамп в інтерв’ю Reuters

Як зазначив експрезидент США, він хоче, аби “щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну”.

Трамп не виключив, що українській владі, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб зупинити війну. За його словами, якби він був президентом, усе було б “предметом переговорів”, але українці, які вели активну боротьбу за захист своєї землі, “заслужили велику заслугу”.

“Я думаю, що вони мали б право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що Росія так само погодилася б на це. Вам потрібен правильний посередник або учасник переговорів, а у нас зараз його немає”, – сказав він.

Трамп також наголосив, що найосновніше завдання США зараз – це встановити мир і об’єднати Україну та Росію.

“Настав час зробити це, об’єднати обидві сторони, щоб досягти миру”, – додав він.

Будучи президентом, Трамп розвинув дружні стосунки з Путіним. Трамп заявив, що Путін постраждав від заколоту ПВК “Вагнер” та її лідера Євгена Пригожина минулих вихідних.

“Можна сказати, що він (Путін) все ще там, він все ще сильний, але він, звичайно, був, я б сказав, дещо ослабленим, принаймні в свідомості багатьох людей”, – сказав він.

Проте, якби Путін більше не був при владі, “ви не знаєте, яка альтернатива. Це могло б бути краще, але могло б бути набагато гірше”, – сказав Трамп.

Що стосується звинувачень у воєнних злочинах, висунутих проти Путіна Міжнародним кримінальним судом, Трамп сказав, що долю Путіна слід обговорювати, коли війна закінчиться, “тому, що прямо зараз, якщо ви порушите цю тему, ви ніколи не досягнете миру”.