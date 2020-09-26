Про це він сказав під час виступу перед виборцями в штаті Вірджинія, повідомляє Reuters.
Трамп вкотре висловив недовіру способу голосування поштою, зазначивши, що лише половина американців зможе проголосувати. Такий спосіб голосування викличе затримки у підрахунку голосів, оскільки не всі бюлетені доставлять в день після виборів.
Він також сказав, що волів би швидко з’ясувати, виграв він чи програв, а не чекати, поки прийдуть бюлетені поштою.
“Мені подобається дивитися телевізор, і у мене “є переможець” є, чи не так? Ви можете не почути його протягом декількох місяців, тому що це безлад… Дуже малоймовірно, що ви почуєте переможця цієї ночі … Тому що тепер вони кажуть, що бюлетені можуть прийти із запізненням”, – сказав Трамп.
Опитування громадської думки в США показали, що поштою, в більшості, збираються голосувати прихильники Демократичної партії. В той самий час кампанія Трампа подала позови в декількох штатах про обмеження можливості голосувати поштою.
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- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.
- 28 серпня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден сказав, що готовий брати участь в дебатах з нинішнім президентом країни Дональдом Трампом.