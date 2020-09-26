Президент США Дональд Трамп переконаний, що через голосування поштою для встановлення нового переможця може знадобитися кілька місяців.

Про це він сказав під час виступу перед виборцями в штаті Вірджинія, повідомляє Reuters.

Трамп вкотре висловив недовіру способу голосування поштою, зазначивши, що лише половина американців зможе проголосувати. Такий спосіб голосування викличе затримки у підрахунку голосів, оскільки не всі бюлетені доставлять в день після виборів.

Він також сказав, що волів би швидко з’ясувати, виграв він чи програв, а не чекати, поки прийдуть бюлетені поштою.

“Мені подобається дивитися телевізор, і у мене “є переможець” є, чи не так? Ви можете не почути його протягом декількох місяців, тому що це безлад… Дуже малоймовірно, що ви почуєте переможця цієї ночі … Тому що тепер вони кажуть, що бюлетені можуть прийти із запізненням”, – сказав Трамп.

Опитування громадської думки в США показали, що поштою, в більшості, збираються голосувати прихильники Демократичної партії. В той самий час кампанія Трампа подала позови в декількох штатах про обмеження можливості голосувати поштою.