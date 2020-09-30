Президент США Дональд Трамп уже не перший раз говорить про те, що вибори глави держави, які заплановані на листопад, будуть сфальсифіковані.

Чергову заяву він зробив під час дебатів зі своїм опонентом Джо Байденом.

На думку Трампа, можливість сфальсифікувати вибори закладена в праві голосувати поштою.

Він говорить про це вже більше місяця.

Трамп вважає, що минулі вибори демократи також хотіли сфальсифікувати, але завдяки наполегливості та чесності республіканців – “їм це не вдалося”.

“3 листопада (в день виборів) всім буде ясно хто переможе. Думаю, наші справи (республіканців) будуть в порядку”, – сказав Трамп.

Він нагадав про випадки, коли в сміттєвих баках знаходили бюлетені, в яких американці голосували “за” Трампа. Також він розповів про випадки, коли бюлетені надсилали поштою тим громадянам, які їх навіть не просили. Або ж надсилали по 2 – 3 бюлетені, замість одного. Також він розповів про те, як в деяких містах гублять по 30 – 40 відсотків бюлетенів, відправлених поштою.

“Що це? Це все шахрайство, обман, ганьба і сором”, – вважає Трамп.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.