Чергову заяву він зробив під час дебатів зі своїм опонентом Джо Байденом.
На думку Трампа, можливість сфальсифікувати вибори закладена в праві голосувати поштою.
Він говорить про це вже більше місяця.
Трамп вважає, що минулі вибори демократи також хотіли сфальсифікувати, але завдяки наполегливості та чесності республіканців – “їм це не вдалося”.
“3 листопада (в день виборів) всім буде ясно хто переможе. Думаю, наші справи (республіканців) будуть в порядку”, – сказав Трамп.
Він нагадав про випадки, коли в сміттєвих баках знаходили бюлетені, в яких американці голосували “за” Трампа. Також він розповів про випадки, коли бюлетені надсилали поштою тим громадянам, які їх навіть не просили. Або ж надсилали по 2 – 3 бюлетені, замість одного. Також він розповів про те, як в деяких містах гублять по 30 – 40 відсотків бюлетенів, відправлених поштою.
“Що це? Це все шахрайство, обман, ганьба і сором”, – вважає Трамп.
Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.
Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.
- Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що в будь-якому випадку визнає результати виборів, незалежно від того, виграє чи програє.