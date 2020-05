Про це він повідомив в Twitter.

Трамп опублікував лист, адресований керівникові ВООЗ Тедросу Адхану Гебреюсу, розкритикувавши етапи реакції організації на пандемію ще з грудня.

Американський лідер звинуватив ВООЗ в орієнтованості на Китай, назвавши організацію “маріонеткою”.

“Вони маріонетка Китаю, вони орієнтовані на Китай, якщо говорити точніше”, – сказав він.

Трамп зазначив, що ВООЗ дала “дуже багато поганих рад, жахливих рад”, в яких була неправа, проте “завжди виявлялася на боці Китаю”.

У листі зазначено, що у ВООЗ є 30 днів на те, щоб показати результат в дослідженні коронавірусу, інакше ризикує втратити мільйони доларів фінансування, а також членство США в ВООЗ.

У відповідь доктор Тедрос заявив, що незалежна оцінка пандемії буде проведена “в найбільш підходящий момент”.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020