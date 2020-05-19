Про це він повідомив в Twitter.
Трамп опублікував лист, адресований керівникові ВООЗ Тедросу Адхану Гебреюсу, розкритикувавши етапи реакції організації на пандемію ще з грудня.
Американський лідер звинуватив ВООЗ в орієнтованості на Китай, назвавши організацію “маріонеткою”.
“Вони маріонетка Китаю, вони орієнтовані на Китай, якщо говорити точніше”, – сказав він.
Трамп зазначив, що ВООЗ дала “дуже багато поганих рад, жахливих рад”, в яких була неправа, проте “завжди виявлялася на боці Китаю”.
У листі зазначено, що у ВООЗ є 30 днів на те, щоб показати результат в дослідженні коронавірусу, інакше ризикує втратити мільйони доларів фінансування, а також членство США в ВООЗ.
У відповідь доктор Тедрос заявив, що незалежна оцінка пандемії буде проведена “в найбільш підходящий момент”.
This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020
Трамп в листі стверджує, що “повторні помилки” доктора Тедроса і ВООЗ були “надзвичайно дорогими для всього світу”.
“Єдиний шлях вперед для Всесвітньої організації охорони здоров’я – це якщо вона дійсно зможе продемонструвати незалежність від Китаю”, – йдеться в листі.
Трамп закликав організацію взяти на себе зобов’язання “істотно поліпшити ситуацію” протягом 30 днів, не уточнюючи, що це означає.
Газета Financial Times повідомила, що США планують публічно дистанціюватися від деяких формулювань в резолюції.
- Комітет з внутрішньої безпеки і урядових питань Сенату Конгресу США має намір розслідувати роль Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в стримуванні пандемії коронавірусу.
- Незалежне британське громадське об’єднання Товариство Генрі Джексона (Henry Jackson Society) виступило із заявою про те, що Китай має бути притягнутий до відповідальності відповідно до міжнародного права на трильйони доларів за початкове приховування пандемії коронавірусу, яка привела до більш ніж 100 тисяч смертей і трильйонів доларів економічного збитку.