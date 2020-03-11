Про це він повідомив в особистому профілі в Twitter.
Трамп переміг в штатах Міссурі, Міссісіпі та Мічиган.
THANK YOU MISSISSIPPI! #KAG2020 pic.twitter.com/r4DRnssHya
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU MISSOURI! #KAG2020 pic.twitter.com/FH7NcIPqDp
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU MICHIGAN! #KAG2020 pic.twitter.com/9Ibuma0JfP
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
У соцмережі президент подякував жителям цих штатів.
Також Трамп анонсував проведення кокусів ще в кількох штатах.
THANK YOU IDAHO! #KAG2020 pic.twitter.com/aNhwiYsx96
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU WASHINGTON! #KAG2020 pic.twitter.com/h04VbW71TH
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU NORTH DAKOTA! #KAG2020 pic.twitter.com/fOPyY03iyh
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
- Нагадаємо, раніше Майкл Блумберг та Піт Буттіджич зняли свої кандидатури на виборах президента на користь Джо Байдена. Елізабет Уоррен залишила гонку не виказавши підтримку жодному з претендентів, що залишилися.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.
- Для того, щоб Берні Сандерс залишався конкурентом для Джо Байдена в битві за висунення на пост президента від Демократичної партії, йому доведеться повторити те, що він зробив чотири роки тому: виграти попередні вибори в Мічигані.