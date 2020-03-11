Лідер США і кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на праймеріз (попередніх виборах) в трьох американських штатах.

Про це він повідомив в особистому профілі в Twitter.

Трамп переміг в штатах Міссурі, Міссісіпі та Мічиган.



У соцмережі президент подякував жителям цих штатів.

Також Трамп анонсував проведення кокусів ще в кількох штатах.