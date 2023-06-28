Колишній президент США і нинішній кандидат у президенти Дональд Трамп оплачує послуги своїх адвокатів з пожертв американців на виборчу кампанію.

Джерело: The New York Times

Як повідомляється, зміна у правилах збору коштів в Інтернеті дозволила йому залучити вагому частину пожертв на виборчу кампанію для сплати мільйонних рахунків на покриття його судових витрат.

За даними видання, ще в листопаді 99% кожного зібраного в Інтернеті долара йшли на його кампанію і лише 1% на комітет Трампа зі збору коштів Save America. Проте вже в лютому чи березні, згідно з архівними даними в Інтернеті, він вніс правки в цю пропорцію.

Відтепер частка його кампанії зменшилася до 90% пожертвувань, а 10% йдуть на Save America. Спираючись на опубліковану статистику, щонайменше 1,5 мільйона доларів, ймовірно, були перенаправлені на Save America. Це дозволило Трампу оплачувати судові витрати не самостійно, а за рахунок пожертв громадян США.

Зазначається, що Трамп готується до розгляду як мінімум двох кримінальних справ. Його юридичні витрати можуть досягати мільйонів доларів.

Як пояснили у видання, в США так звані PAC, комітети політичних дій, використовують всі партії з метою збору пожертвувань на власну справу.

Повноваження цих комітетів не є чітко регламентованими, однак передбачено, що виборчі комітети не зобов’язані платити безпосередньо за те, що приносить особисту користь кандидату.

Понад рік, до того як Трамп став кандидатом у 2024 році, Save America оплачувала рахунки, пов’язані з різними розслідуваннями щодо колишнього президента та його союзників. У лютому 2022 року PAC заявив, що на його рахунку є 122 мільйони доларів. Як відомо, понад 16 мільйонів доларів з цих коштів пішли на оплату юридичних послуг.