Про це повідомили у Twitter штабу Трампа.
Команда політика зазначила, що вже звернулася в суд, оскільки мали місце масштабні шахрайства.
“Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить теперішні результати недійсними”, – йдеться у повідомленні.
BREAKING: Trump Campaign Files Election Contest In Georgia, Documents Tens of Thousands of Illegal Votes Included in the Georgia Presidential Vote Totals Rendering Election Results Null and Void
— Team Trump (@TeamTrump) December 4, 2020
- Фінансовий менеджер з Північної Кароліни через суд намагається повернути $2,5 млн, які він пожертвував на боротьбу з “шахрайством” проти Дональда Трампа на виборах президента США.
- Як відомо, Дональд Трамп із самого початку відмовлявся визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджував про нібито фальсифікації та “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.
- Днями Верховний суд штату Невада заявив про перемогу кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена. Влада Пенсільванії також затвердила перемогу Джо Байдена.
- Також Трамп розпорядився розпочати формальну процедуру передачі влади новій адміністрації, відмовившись при цьому визнати свою поразку.
- 27 листопада Трамп погодився залишити Білий дім, якщо колегія виборників проголосує за Байдена.