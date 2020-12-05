Про це повідомили у Twitter штабу Трампа.

Команда політика зазначила, що вже звернулася в суд, оскільки мали місце масштабні шахрайства.

“Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить теперішні результати недійсними”, – йдеться у повідомленні.

  • Фінансовий менеджер з Північної Кароліни через суд намагається повернути $2,5 млн, які він пожертвував на боротьбу з “шахрайством” проти Дональда Трампа на виборах президента США.