Про це повідомили у Twitter штабу Трампа.

Команда політика зазначила, що вже звернулася в суд, оскільки мали місце масштабні шахрайства.

“Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить теперішні результати недійсними”, – йдеться у повідомленні.

BREAKING: Trump Campaign Files Election Contest In Georgia, Documents Tens of Thousands of Illegal Votes Included in the Georgia Presidential Vote Totals Rendering Election Results Null and Void

