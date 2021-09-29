45-й президент США Дональд Трамп після візиту у північну Корею вимагав випровадити пресу з Білого дому.

Про це йдеться у книзі колишньої речниці Трампа Стефані Грішем “Я відповім на ваші запитання зараз”, яку готують до виходу у США, повідомляє газета The New York Times.

За словами Грішем, Трамп покликав її й доручив знайти спосіб назавжди випровадити журналістів з Білого дому.

“Я досліджувала різні місця, де ми могли б їх (журналістів, – ред.) розмістити, окрім зали для пресконференцій. Кожного разу, коли президент запитував мене про мій прогрес у цій справі, я говорила, що все ще працюю над варіантами”, – пише Грішем.

За словами колишньої речниці Трампа, він лютував, коли преса висвітлювала його негативно. Грішем називає його гнів “жахливим”.

Вона каже, що однією з частих мішень гніву Трампа став радник Білого дому Пат Сіполлоне.

“Трампу не подобалося, коли йому говорили, що те, що він хоче робити, є неетичним або незаконним”, – пише Грішем.

Нагадаємо, що у книзі, яка вийде наступного тижня, Грішем також написала, що Трамп попереджував президента Росії Володимира Путіна про те, що змушений під час спілкування з пресою продемонстрували більш жорстку публічну поведінку щодо нього.