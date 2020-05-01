Президент США Дональд Трамп примусив принца Саудівської Аравії припинити цінову війну з Росією на нафтовому ринку, висунувши йому ультиматум.

Про це пише Reuters, посилаючись на чотири інсайдерських джерела.

У повідомленні сказано, що місяць тому, 2 квітня, Трамп пообіцяв спадкоємцю принцу Мухаммеду ібн Салмана, що виведе війська з Саудівської Аравії, якщо країна не почне знижувати видобуток нафти і не звернеться з відповідним закликом до країн ОПЕК, в тому числі до Росії.

Трамп дав принцу 10 днів, щоб той прийняв рішення і заявив про скорочення виробництва нафти.

Він говорив, що якщо такої заяви не буде, то він не буде перешкоджати ініціативи Конгресу щодо згортання військової допомоги Ер-Ріяду.

За тиждень до того, як відбулася телефонна розмова Трампа і Мухаммеда, сенатори-республіканці Кевін Крамер і Ден Салліван ініціювали закон про виведення всіх військ США, ракет “Патріот” і систем протиракетної оборони з королівства, якщо Саудівська Аравія не скоротить видобуток нафти. Все більше сенаторів готові були підтримати ініціативу, бачачи ситуацію на нафтовому ринку.

Інсайдер стверджує, що принц був настільки приголомшений ультиматумом з боку Трампа, що наказав своїм помічникам вийти з кімнати, щоб продовжити обговорення в приватному порядку.

Тон і вимоги Трампа співрозмовники інформагентства розцінили як спробу будь-що-будь “захистити нафтову промисловість США від історичного падіння цін на нафту в умовах пандемії коронавірусу”.

Reuters 29 квітня запитали голову Білого дому, чи був такий ультиматум принцу з боку Трампа. Але президент США сказав, що йому не потрібно було нічого говорити Мухаммеду ібн Салману, бо принц і президент Росії Володимир Путін повелися “дуже розумно”, щоб вирішити проблему.

“Я думаю, що він і президент Путін, Володимир Путін, були дуже раціональними. Вони знали, що у них є проблема, і самі її вирішили”, – відповів Трамп.

На питання, що ж він сказав принцу, Трамп відповів:

“Їм (принцу і президенту РФ) було важко укласти угоду. І я поговорив з ним по телефону, і ми змогли домовитися про скорочення виробництва”.

У Саудівській Аравії не підтвердили і не спростували інформацію Reuters.