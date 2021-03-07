Адвокати 45-го президента США Дональда Трампа відправили листи в Національний республіканський комітет, Національний республіканський комітет Конгресу і Національний республіканський сенатський комітет. Вони вимагають припинити використовувати прізвище Трампа для збору коштів.

Один з таких листів опублікували в Politico.

У листі сказано, що представники Республіканської партії надалі не мають права використовувати ім’я або зображення Трампа, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для збору коштів. Організації, в які направлено листи – найбільші зі збору коштів. Вони відповідають за висунення конкретних політиків-республіканців на певні посади.

Рішення розіслати такі листи було прийнято після того, як Трамп дізнався, що деякі організації, які збирають гроші для Республіканської партії, користуються при цьому його іменем. Вони ж допомагають республіканцям, які підтримували імпічмент Трампа.

Жоден з комітетів не відповів на запит видання на коментар. При цьому, інсайдери з Республіканської партії розповіли Politico, що неможливо не використовувати ім’я Трампа, оскільки він популярний серед виборців.

При цьому, Трамп створив комітет по типу Super PAC і збирає кошти на особисту політичну кампанію. Таким чином у нього немає обмежень на витрати і на кількість пожертвувань від донорів. Зараз можна передати кошти на кампанію Трампа через Save America PAC і DonaldJTrump.com.

“Є тільки один спосіб внести свій вклад в наші зусилля по обранню консерваторів-республіканців в першу чергу для Америки і щоб знову зробити Америку великою, і це через Save America PAC і DonaldJTrump.com”, – сказав Трамп.