Один з таких листів опублікували в Politico.
У листі сказано, що представники Республіканської партії надалі не мають права використовувати ім’я або зображення Трампа, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для збору коштів. Організації, в які направлено листи – найбільші зі збору коштів. Вони відповідають за висунення конкретних політиків-республіканців на певні посади.
Рішення розіслати такі листи було прийнято після того, як Трамп дізнався, що деякі організації, які збирають гроші для Республіканської партії, користуються при цьому його іменем. Вони ж допомагають республіканцям, які підтримували імпічмент Трампа.
Жоден з комітетів не відповів на запит видання на коментар. При цьому, інсайдери з Республіканської партії розповіли Politico, що неможливо не використовувати ім’я Трампа, оскільки він популярний серед виборців.
При цьому, Трамп створив комітет по типу Super PAC і збирає кошти на особисту політичну кампанію. Таким чином у нього немає обмежень на витрати і на кількість пожертвувань від донорів. Зараз можна передати кошти на кампанію Трампа через Save America PAC і DonaldJTrump.com.
“Є тільки один спосіб внести свій вклад в наші зусилля по обранню консерваторів-республіканців в першу чергу для Америки і щоб знову зробити Америку великою, і це через Save America PAC і DonaldJTrump.com”, – сказав Трамп.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату
- 13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.