Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Так, Трамп назвав вибори 2020 року “найбільшою аферою в історії США”. Також він додав, що бездіяльність ФБР та Мін’юсту також увійде в історію цього “шахрайського” голосування.

“Міністерство Юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів у 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни попри величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам’ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня”, – написав Трамп.

The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th.

