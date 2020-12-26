Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Так, Трамп назвав вибори 2020 року “найбільшою аферою в історії США”. Також він додав, що бездіяльність ФБР та Мін’юсту також увійде в історію цього “шахрайського” голосування.

“Міністерство Юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів у 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни попри величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам’ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня”, – написав Трамп.

Зазначимо, що 6 січня Колегія виборників повинна зібратися у Конгресі для остаточного підтвердження результатів виборів, а отже проголосити перемогу демократа Джо Байдена.

  • Чинний президент США Дональд Трамп досі відмовляється прийняти реальність та визнати свою поразку. Але календар невпинно відраховує останні дні його перебування на посаді.
  • Байден рішуче закликав Трампа визнати свою поразку. Тепер, коли Колегія виборників закріпила волевиявлення американців та підтвердила його перемогу, Байден намагається активізувати свої зусилля, щоб створити систему передачі влади. Однак він не може цього зробити, оскільки Трамп відмовляється визнавати свою поразку.