Про це Трамп написав у своєму Twitter.
Так, Трамп назвав вибори 2020 року “найбільшою аферою в історії США”. Також він додав, що бездіяльність ФБР та Мін’юсту також увійде в історію цього “шахрайського” голосування.
“Міністерство Юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів у 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни попри величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам’ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня”, – написав Трамп.
The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020
Зазначимо, що 6 січня Колегія виборників повинна зібратися у Конгресі для остаточного підтвердження результатів виборів, а отже проголосити перемогу демократа Джо Байдена.
- Чинний президент США Дональд Трамп досі відмовляється прийняти реальність та визнати свою поразку. Але календар невпинно відраховує останні дні його перебування на посаді.
- Байден рішуче закликав Трампа визнати свою поразку. Тепер, коли Колегія виборників закріпила волевиявлення американців та підтвердила його перемогу, Байден намагається активізувати свої зусилля, щоб створити систему передачі влади. Однак він не може цього зробити, оскільки Трамп відмовляється визнавати свою поразку.