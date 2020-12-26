Чинний президент США Дональд Трамп досі не може змиритися з поразкою на виборах президента США. Цього разу він звинуватив ФБР та Мін’юст у бездіяльності.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Так, Трамп назвав вибори 2020 року “найбільшою аферою в історії США”. Також він додав, що бездіяльність ФБР та Мін’юсту також увійде в історію цього “шахрайського” голосування.

“Міністерство Юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів у 2020 році, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни попри величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам’ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня”, – написав Трамп.

The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Зазначимо, що 6 січня Колегія виборників повинна зібратися у Конгресі для остаточного підтвердження результатів виборів, а отже проголосити перемогу демократа Джо Байдена.