Президент США Дональд Трамп у розпал підрахунку голосів розкритикував соціальну мережу Twitter після того, як деякі його повідомлення були позначені "сумнівними".

Про це Трамп заявив на своїй Twitter-сторінці.

“Twitter вийшов із-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230”, – написав Трамп.

До слова, чинний лідер США та кандидат у президенти мав на увазі розділ 230 закону про етику у сфері комунікацій від 1996 року.

Соціальна мережа Twitter позначила декілька постів Трампа “сумнівними”. Мова йде про твіти зі звинуваченням у фальсифікації на виборах, а також повідомлення про перемогу Трампа у той час, як офіційно тривав підрахунок голосів.