Про це Трамп заявив на своїй Twitter-сторінці.
“Twitter вийшов із-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230”, – написав Трамп.
До слова, чинний лідер США та кандидат у президенти мав на увазі розділ 230 закону про етику у сфері комунікацій від 1996 року.
Соціальна мережа Twitter позначила декілька постів Трампа “сумнівними”. Мова йде про твіти зі звинуваченням у фальсифікації на виборах, а також повідомлення про перемогу Трампа у той час, як офіційно тривав підрахунок голосів.
- Раніше деякі американські телеканали і соціальна мережа Twitter відмовилися транслювати промову президента США Дональда Трампа, яку він виголосив після голосування. Причина – безліч неправдивих фактів і заяв, які озвучив Трамп.
- В соціальній мережі Facebook заблокували групу прихильників президента США Дональда Трампа “Stop the Steal” (“Зупинити крадіжки”) через заклики до насильства.
- #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.