Відповідний пост Трамп опублікував в твітер.

Спершу президент Трамп опублікував пост з вірусним відеороликом, на якому Сандерс ніяково відштовхнув свого суперника-демократа Тома Стейера. При цьому він назвав Стейера “невдахою”.

“Стейер — головний невдаха. Просто не розумію. Це другий раз з Берні!”, — прокоментував ролик Трамп.

Bernie is not having it with Tom Steyer 😂 pic.twitter.com/WObZWQRwHV

— Daily Caller (@DailyCaller) January 20, 2020