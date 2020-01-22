Відповідний пост Трамп опублікував в твітер.
Спершу президент Трамп опублікував пост з вірусним відеороликом, на якому Сандерс ніяково відштовхнув свого суперника-демократа Тома Стейера. При цьому він назвав Стейера “невдахою”.
“Стейер — головний невдаха. Просто не розумію. Це другий раз з Берні!”, — прокоментував ролик Трамп.
Bernie is not having it with Tom Steyer 😂 pic.twitter.com/WObZWQRwHV
— Daily Caller (@DailyCaller) January 20, 2020
Слідом був опублікований ще один пост, присвячений Сандерсу. У ньому Трамп звинуватив демократів у тому, що вони “відбирають кандидатуру” у Сандерса.
“Вони відбирають кандидатуру у Берні вдруге. Сфальсифіковані!”, — заявив Трамп.
Аналогічну заяву Трамп зробив у п’ятницю. За його словами, Палата представників Конгресу США навмисно відволікла сенатора від його кампанії, адже він повинен бути присутнім на сесії кожен день, крім неділі, поки Сенат не прийме остаточне рішення в справі про імпічмент.
“Вони знову фальсифікують вибори проти Берні Сандерса, як і в минулий раз, тільки ще більш очевидно. Вони виводять його з такої важливої Айови, щоб він, як сенатор, пройшов через судовий процес у справі про імпічмент. Таким чином, Божевільна Ненсі (спікер палати представників Ненсі Пелосі – ред.) дає сонному Джо Байдену суттєву перевагу, і Берні знову виключають. Дуже несправедливо, але саме так демократи грають у гру. У всякому разі, це дуже весело дивитися!”, — написав Трамп в твітер 17 січня.
Сандерс, як повідомлялося раніше, практично зрівняв свої шанси в президентській гонці з екс-віцепрезидентои США, демократом Джо Байденом. За даними опитувань, він набирають 27% і 24% голосів відповідно.
При цьому основним конкурентом Трампа на виборах як і раніше називають Джо Байдена. За даними опитувань, у нього найвищі шанси, щоб перемогти Трампа (45%). За цим же показником у Сандерса тільки 24%.
- У лютому поточного року Берні Сандерс оголосив про свої плани балотуватися на президентських виборах в США в 2020 році.
- За підсумками проведених в серпні опитувань сенатор-демократ Берні Сандерс, як і колишній віце-президент США Джо Байден, випередив би чинного президента Дональда Трампа на виборах, якби вони проводилися зараз