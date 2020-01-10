Трансляцію виступу Трампа вів телеканал C-Span.
“Скажу так: ми зловили справжнього монстра. Ми усунули його. Це повинно було статися дуже давно. Ми зробили це, тому що вони хотіли підірвати наше посольство”, – заявив він.
Також він заявив, що ще однією причиною вбивства Сулеймані стала загибель і поранення американських військових за тиждень до цього.
Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав незначної шкоди американським базам, в результаті ударів ніхто не постраждав.