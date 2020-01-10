Американський президент Дональд Трамп заявив, що іранський генерал Касем Сулеймані, який був убитий США 3 січня в Багдаді, нібито готував вибух одного з посольств США.

Трансляцію виступу Трампа вів телеканал C-Span.

“Скажу так: ми зловили справжнього монстра. Ми усунули його. Це повинно було статися дуже давно. Ми зробили це, тому що вони хотіли підірвати наше посольство”, – заявив він.

Також він заявив, що ще однією причиною вбивства Сулеймані стала загибель і поранення американських військових за тиждень до цього.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.