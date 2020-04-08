Президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні можуть розглянути можливість скасування фінансування для Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це він сказав під час брифінгу.

Трамп підкреслив, що в ВООЗ вже отримали чималу суму від США, тому повинні прислухатися до рішень американської влади і не критикувати їх відкрито.

“Ми виділяли як мажоритарні учасники більшу частину грошей, а вони критикували моє рішення щодо обмеження пересувань. І вони помилялися щодо багатьох речей, і, судячи з інформації від них, було схоже, що вони дуже орієнтовані на Китай. Отже, ми дуже уважно розглянемо все це. Ми зупинимо виплати ВООЗ. І подивимося”, – сказав Трамп.

Трамп уточнив, що мав на увазі “вивчити можливість” зупинки фінансування.

Також він звинуватив ВООЗ в тому, що вона приділяє найбільшу увагу Китаю в боротьбі з коронавірусом COVID-2019.