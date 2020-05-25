Про це Трамп написав у Twitter.
“Я віддаю і з самого початку віддавав всю свою зарплату – від 400 до 450 000 доларів на рік – назад уряду. Останній чек був переданий міністерству охорони здоров’я і соціальним службам США на боротьбу з COVID-19. Для мене це велика честь”, – йдеться у повідомленні.
Президент США прикріпив посилання на повідомлення про те, що він перерахував 100 тис. доларів – всю свою зарплату за перший квартал 2020 року – на розробку ліків проти коронавірусу.
- У біотехнологічної компанії Moderna (США) заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу COVID-19 на людях.