Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-американські переговори щодо контролю над ядерним озброєнням, тривають і йдуть дуже добре.

Про це він сказав під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції у Вашингтоні.

Трамп зазначив, що і в Вашингтоні, і в Москві зацікавлені в успіху переговорів.

“Ми працюємо зараз з Росією над договором. Це дуже велика справа. Саме з ядерних озброєнь. Але ми напружено працюємо, і, думаю, можу сказати, що у нас в цьому плані справи йдуть дуже добре. Ми є двома країнами, які хочуть, щоб це відбулося”, – сказав він.

Трамп охарактеризував відносини з Росією як хороші.

“Це добре і для Польщі”, – сказав він, звертаючись до польського президента Дуди.

2 серпня Росія і США офіційно розірвали ядерний договір, в результаті чого в світі виникло побоювання з приводу можливої нової гонки озброєнь.