Про це він сказав під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції у Вашингтоні.
Трамп зазначив, що і в Вашингтоні, і в Москві зацікавлені в успіху переговорів.
“Ми працюємо зараз з Росією над договором. Це дуже велика справа. Саме з ядерних озброєнь. Але ми напружено працюємо, і, думаю, можу сказати, що у нас в цьому плані справи йдуть дуже добре. Ми є двома країнами, які хочуть, щоб це відбулося”, – сказав він.
Трамп охарактеризував відносини з Росією як хороші.
“Це добре і для Польщі”, – сказав він, звертаючись до польського президента Дуди.
2 серпня Росія і США офіційно розірвали ядерний договір, в результаті чого в світі виникло побоювання з приводу можливої нової гонки озброєнь.
- 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).
- 1 лютого США оголосили про припинення своєї участі в договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСДМ) з Росією, який був підписаний в 1987 році.
- 4 січня 2019 року генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що у Російської Федерації є останній шанс, щоб почати виконувати умови договору. При цьому генсек Альянсу підкреслив, що якщо РФ не буде дотримуватися умов ракетного договору, то у НАТО “є багато потенційних способів реагування”.