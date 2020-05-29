Про це йшлося на сьогоднішній пресконференції американського лідера в Білому Домі.
“Сьогодні ми будемо припиняти наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я”, — заявив Трамп.
Президент також сказав, що США перенаправить кошти, які призначалися для ВООЗ, на допомогу “іншим глобальним потребам в галузі охорони здоров’я”.
Коментуючи це рішення, Трамп зазначив, що ВООЗ зараз контролюється Китаєм.
“Китай повністю контролює Всесвітню організацію охорони здоров’я, незважаючи на те, що платить тільки 40 мільйонів доларів на рік у порівнянні з тим, що платять Сполучені Штати, що становить приблизно 450 мільйонів доларів на рік”, — сказав він.
Нагадаємо, в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через можливе приховування фактів про поширення коронавірусу на ранніх етапах.
Американський бізнесмен та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо ВООЗ.
- У травні стало відомо, що в Білому домі розглядають можливість відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, але за умови, що Китай виплатить обов’язкові внески.
- Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Всесвітній організації охорони здоров’я. Він назвав організацію “маріонеткою Китаю” та пригрозив перенаправити фінансування на COVID-19.
- Пізніше Трамп заявив, що ВООЗ має поліпшити своє ставлення до Штатів та інших країнам, щоб співпрацю було відновлено.