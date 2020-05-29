Про це йшлося на сьогоднішній пресконференції американського лідера в Білому Домі.

“Сьогодні ми будемо припиняти наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я”, — заявив Трамп.

Президент також сказав, що США перенаправить кошти, які призначалися для ВООЗ, на допомогу “іншим глобальним потребам в галузі охорони здоров’я”.

Коментуючи це рішення, Трамп зазначив, що ВООЗ зараз контролюється Китаєм.

“Китай повністю контролює Всесвітню організацію охорони здоров’я, незважаючи на те, що платить тільки 40 мільйонів доларів на рік у порівнянні з тим, що платять Сполучені Штати, що становить приблизно 450 мільйонів доларів на рік”, — сказав він.