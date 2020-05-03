Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений поверненням в публічне життя лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це Трамп написав в Twitter.

“Я, наприклад, радий бачити, що він повернувся, і добре!” – прокоментував глава Білого дому новину про візит Кім Чен Ина на фабрику фосфатних добрив у Сунчоні.

У Мережі опублікували відео появи північнокорейського лідера Кім Чен Ина на публіці після чуток про його смерть.

Раніше низка американських та світових ЗМІ писали, що Кім “знаходиться в серйозній небезпеці після операції”, згідно із заявою одного американського чиновника. Інший американський чиновник сказав CNN, що побоювання з приводу здоров’я північнокорейського лідера небезпідставні, але важко оцінити тяжкість його стану.

Південнокорейське онлайн-видання Daily NK, яке основну увагу приділяє Північній Кореї, написало про те, що Кіму зробили серцево-судинну операцію через “надмірне куріння, ожиріння та перевтому”. У виданні додали, що лідер наразі проходить лікування на віллі в окрузі Хянсан.

Після того, як стан Кіма поліпшився, більша частина медичної бригади, що його лікувала, повернулася до Пхеньяна 19 квітня, тоді як деякі з них залишилися, щоб наглядати за північнокорейським лідером до його повного одужання.

Раніше повідомляли, що поїзд, який, можливо, належить лідеру Північної Кореї, виявлений в курортному місті Вонсан.