Президент Дональд Трамп заявив, що США "пройшли пік" спалаху коронавірусу, через який в країні інфікувалися понад 630 тисяч людей.

Про це під час брифінгу в Білому домі заявив президент Дональд Трамп, пише CNBC.

“Ми повинні бути пильними, проте зрозуміло, що наша агресивна стратегія працює. Бій триває, але дані говорять про те, що по всій країні ми пройшли пік у нових випадках COVID-19”, – заявив Трамп.

За його словами, нові випадки “зменшуються” і у Нью-Йорку, який є найбільш ураженим новим коронавірусом штатом в країні.

Крім того, Президент США додав, що у четвер, 16 квітня, почне обговорення щодо відновлення роботи економіки в країні.

За даними Центру Хопкінса, в США зафіксовано понад 638 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 30 тис. осіб.