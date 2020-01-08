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Трамп заявив про відсутність жертв під час нападу Ірану на базу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав незначної шкоди американським базам, в результаті ударів ніхто не постраждав.

Середа, 8 січня 2020, 18:50

Про це він заявив у своєму виступі з приводу іранської ракетної атаки.

“Поки я перебуваю на посаді президента, Іран не отримає ядерної зброї”, – сказав Трамп на початку свого звернення.

Він підкреслив, що в результаті іранських ударів по базах в Іраку ніхто з американських військовослужбовців не постраждав і не зазнав втрат. Він назвав збиток мінімальним.

“Схоже, Іран відступив, це добре для всього світу”, – заявив Трамп.

За його словами, жертв вдалося уникнути завдяки роботі системі раннього попередження.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.

У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.

  • Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.
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  • 7 січня в Ірані проходить масове прощання з Сулеймані. Під час заходу відбулася тиснява, загинули понад 50 осіб.
Теги: Дональд Трамп, Ірак, Іран

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