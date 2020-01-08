Трамп заявив про відсутність жертв під час нападу Ірану на базу США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав незначної шкоди американським базам, в результаті ударів ніхто не постраждав.

Про це він заявив у своєму виступі з приводу іранської ракетної атаки.

“Поки я перебуваю на посаді президента, Іран не отримає ядерної зброї”, – сказав Трамп на початку свого звернення.

Він підкреслив, що в результаті іранських ударів по базах в Іраку ніхто з американських військовослужбовців не постраждав і не зазнав втрат. Він назвав збиток мінімальним.

“Схоже, Іран відступив, це добре для всього світу”, – заявив Трамп.

За його словами, жертв вдалося уникнути завдяки роботі системі раннього попередження.