У новому великому позові кампанії Трампа в Пенсільванії стверджується, що фальсифікація виборців потенційно мала місце лише в двох округах Фаєтт і Люцерн, які проголосували за президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Business Insider.

Трамп і інші республіканці подали більше десятка позовів, оскаржуючи вибори 2020 року. Їх основні зусилля зосереджені в Пенсільванії, яка дала обраному президенту Джо Байдену достатньо голосів виборників, щоб завершити гонку.

У понеділок передвиборна кампанія Трампа подала 85-сторінковий позов до федерального судді з проханням заборонити держсекретареві Пенсільванії визнати результати президентських виборів.

Судовий процес спрямований на те, щоб перешкодити обраному президенту Джо Байдену офіційно отримати 20 голосів виборників штату, що зменшить його загальну кількість голосів, але це навряд чи змінить результат виборів.

У позові міститься кілька заяв про порушення в порядку підрахунку голосів з посиланням на неназваних спостерігачів за опитуваннями і спостерігачів за виборами. Він також звинувачує держсекретаря Пенсільванії Кеті Боквар в неправильному керівництві співробітниками виборчих комісій по обробці бюлетенів для голосування поштою.

Але в заявці згадуються тільки два конкретні випадки потенційного шахрайства при голосуванні, повідомив Адам Класфельд для Law & Crime. Обидва знаходяться в округах, які активно голосували за президента Дональда Трампа.

Якби голоси були відкинуті в цих областях, вони могли б збільшити розрив в 45 тис. голосів між Байденом і Трампом в штаті.

У позові йдеться, що в окрузі Фаєтт деякі виборці отримали два бюлетеня поштою, а інші отримали бюлетені, які вже були заповнені. Юристи, що представляють кампанію Трампа, стверджували, що обидві ситуації можуть привести до шахрайства на виборах.

На підтвердження своїх заяв він цитує дві статті в місцевих новинах за жовтень. В одній зі статей про дублікати бюлетенів повідомлялося, що окружна виборча комісія вже вирішила питання. В інших повідомленнях про попереднє заповнення бюлетенів в окрузі йдеться про те, що співробітники виборчих комісій також займаються цим питанням.

У позові йдеться, що в окрузі Люцерн “тимчасовий працівник сезонних виборів” викинув дев’ять військових бюлетенів в немаркованих конвертах. Неясно, чи були ці бюлетені для первинних або загальних виборів.

У позові цитується стаття в місцевих новинах за вересень, в якій також повідомлялося, що інцидент розслідується і що округ вже змінив свої правила, щоб запобігти подібним проблемам.

У позові як відповідачі не згадуються округи Люцерн або Фаєтт, але згадуються виборчі комісії в округах Аллегейні, Центрі, Честер, Делавер, Монтгомері, Нортгемптон і Філадельфія – все основано на твердженнях про порушення, отриманих в результаті анонімного опитування спостерігачів та спостерігачі за виборами. Згідно з даними штаб-квартири Decision Desk, виборці у всіх цих округах надали перевагу Байдену, а не Трампу.

Стверджуючи, що фальсифікації виборців в цілому являє собою значний ризик в Пенсільванії, юристи привели тільки три справи за 21-річний період у всьому штаті.

Експерти з виборів заявили, що фальсифікації результатів голосування надзвичайно рідкісні. Аналіз 2020 року, проведений фондом Heritage Foundation, показав, що дуже невеликий відсоток поданих голосів привів до якого-небудь кримінального звинувачення.

Аргументи позову про проблеми з обробкою бюлетенів поштою “не мають сенсу”, – сказав Insider Річард Бріффолт, професор юридичної школи Колумбійського університету, який вивчає судові процеси з виборів.

“По суті, вони заявляють, що відправлені поштою бюлетені неконституційні, що абсурдно”, – сказав Бріффолт.

Новий позов – один з більш ніж десятка, поданих кампанією Трампа і іншими республіканцями по всій країні, прагнучи оскаржити результати виборів 2020 року. Пенсільванія особливо важлива, тому що її 20 голосів виборників забезпечили перемогу Байдену.

Це малоймовірно, але якщо голоси виборників Байдена в Пенсільванії не будуть підтверджені через цей судовий процес, Трампу все одно доведеться виграти в Арізоні, Джорджії і Алясці, щоб отримати 270 голосів виборників, необхідних для перемоги на посаді президента. Очікується, що з них він виграє тільки Аляску і три її голосу виборників.

Кампанія Трампа також прагне приєднатися до справи Верховного суду про дійсність бюлетенів, відправлених поштою, які надійшли до центрів обробки після дня виборів. Але навряд чи таких бюлетенів вистачить, щоб подолати перевагу Байдена.