Президент Дональд Трамп заявив, що генеральний прокурор і глава Мін'юсту США Вільям Барр незабаром піде у відставку.

Про це написав Трамп в своєму Twitter.

Виконувати обов’язки генпрокурора буде його перший заступник Джефф Розен.

Трамп похвалив Барра, сказавши, що він “зробив таку чудову роботу”.

“Він піде напередодні Різдва, щоб провести свята в колі сім’ї. Перший заступник генерального прокурора Джефф Розен, видатна людина, стане виконуючим обов’язки генерального прокурора”, – написав Трамп.

Американські ЗМІ повідомляли, що Трамп був незадоволений Барром через те, що він, як глава Мін’юсту не побачив якихось масштабних махінацій на виборах президента.

Трамп наполегливо продовжує стверджувати, що на минулих виборах мали місце махінації з бюлетенями і намагається оскаржити перемогу Джо Байдена.