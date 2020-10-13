Президент США Дональд Трамп, який нещодавно захворів на коронавірус, заявив, що тепер має імунітет до цієї хвороби. Twitter позначив це допис як такий, що може ввести в оману.

Про це повідомляють #Букви.

У неділю, 11 жовтня, американський лідер написав на своїх сторінці у Twitter, що нібито більше не хворіє і в нього є імунітет, який дозволяє йому не захворіти знову та не заразити інших.

“Це означає, що я не можу отримати його (імунітет) і не можу передати. Дуже приємно знати”, — написав він.

Згодом Twitter вимкнув для цього допису можливість поставити лайк та написати коментар. Крім того, цей допис більше не можна поширити.

Зверху над повідомленням Трампа можна побачити попередження: “Цей твіт порушив Правила Twitter щодо розповсюдження оманливої та потенційно шкідливої інформації, пов’язаної з COVID-19. Однак Twitter визначив, що може бути в інтересах громадськості, щоб твіт залишався доступним”.

Примітно, що це не перший такий випадок. Так у серпні у соціальних мережах Facebook і Twitter видалили дописи з інтерв’ю президента США Дональда Трампа, в якому він сказав, що діти майже не хворіють на коронавірус.

Кількома місяцями раніше заяви американського лідера в Twitter про те, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти у зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів, були позначені, як фейкова інформація Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як невірогідний.