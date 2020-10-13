Про це повідомляють #Букви.
У неділю, 11 жовтня, американський лідер написав на своїх сторінці у Twitter, що нібито більше не хворіє і в нього є імунітет, який дозволяє йому не захворіти знову та не заразити інших.
“Це означає, що я не можу отримати його (імунітет) і не можу передати. Дуже приємно знати”, — написав він.
Згодом Twitter вимкнув для цього допису можливість поставити лайк та написати коментар. Крім того, цей допис більше не можна поширити.
Зверху над повідомленням Трампа можна побачити попередження: “Цей твіт порушив Правила Twitter щодо розповсюдження оманливої та потенційно шкідливої інформації, пов’язаної з COVID-19. Однак Twitter визначив, що може бути в інтересах громадськості, щоб твіт залишався доступним”.
Примітно, що це не перший такий випадок. Так у серпні у соціальних мережах Facebook і Twitter видалили дописи з інтерв’ю президента США Дональда Трампа, в якому він сказав, що діти майже не хворіють на коронавірус.
Кількома місяцями раніше заяви американського лідера в Twitter про те, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти у зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів, були позначені, як фейкова інформація Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як невірогідний.
- Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, попри коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього коронавірусу COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.
- 10 жовтня лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів і більше не заразний.