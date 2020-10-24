Про це повідомляє Reuters
Таку заяву Трамп зробив на передвиборчому мітингу у Флориді.
“Ми збираємося швидко покласти край цій пандемії. Нормальне життя повністю відновиться”, – сказав Трамп.
Він запевняє, що кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден і його союзники-демократи намагаються налякати людей, перебільшуючи небезпеку вірусу.
У той же день Байден заявив, що в разі перемоги на виборах попросить Конгрес прийняти всеосяжний закон про COVID-19, який підпише протягом перших 10 днів після вступу на посаду.
“Я не збираюся зупиняти економіку. Я не збираюся закривати країну. Я збираюся викорінити вірус”, – сказав Байден на мітингу в штаті Делавер.
- 23 жовтня відбувся третій, фінальний, раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Про що розмовляли кандидати — читайте у матеріалі.
- Дебати вже встигли назвати конструктивними і підрахувати, що перемогу на них здобув Байден.