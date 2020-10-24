Президент США Дональд Трамп вважає, що пандемія коронавірусу, яка забрала близько 225 тисяч життів американців, скоро закінчиться.

Про це повідомляє Reuters

Таку заяву Трамп зробив на передвиборчому мітингу у Флориді.

“Ми збираємося швидко покласти край цій пандемії. Нормальне життя повністю відновиться”, – сказав Трамп.

Він запевняє, що кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден і його союзники-демократи намагаються налякати людей, перебільшуючи небезпеку вірусу.

У той же день Байден заявив, що в разі перемоги на виборах попросить Конгрес прийняти всеосяжний закон про COVID-19, який підпише протягом перших 10 днів після вступу на посаду.

“Я не збираюся зупиняти економіку. Я не збираюся закривати країну. Я збираюся викорінити вірус”, – сказав Байден на мітингу в штаті Делавер.