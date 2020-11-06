Чинний президент США Дональд Трамп вперше з дня виборів виступив в Білому домі і заявив, що під час підрахунку "законних голосів" виборців стає ясно, що він легко перемагає на виборах президента.

Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі.

За його словами, він “виграє з рекордними цифрами” в історії США, а також “виграв багато критично важливих штатів”.

При цьому президент звинуватив у “втручанні в вибори” ЗМІ і “спеціальні інтереси”, маючи на увазі лобістів.

Крім того, він звинуватив у втручанні Демократичну партію за допомогою “шахрайських опитувань” з метою відвадити від голосування республіканців.

Прокоментував Трамп і вибори в сенат і конгрес США. Він заявив, що за підсумками виборів республіканці “утримали” контроль над сенатом, а також не втратили жодного місця в палаті представників.

При цьому результати виборів до сенату і конгрес ще не підведені.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.