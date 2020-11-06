Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі.
За його словами, він “виграє з рекордними цифрами” в історії США, а також “виграв багато критично важливих штатів”.
При цьому президент звинуватив у “втручанні в вибори” ЗМІ і “спеціальні інтереси”, маючи на увазі лобістів.
Крім того, він звинуватив у втручанні Демократичну партію за допомогою “шахрайських опитувань” з метою відвадити від голосування республіканців.
Прокоментував Трамп і вибори в сенат і конгрес США. Він заявив, що за підсумками виборів республіканці “утримали” контроль над сенатом, а також не втратили жодного місця в палаті представників.
При цьому результати виборів до сенату і конгрес ще не підведені.
Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.