Про це він сказав під час виступу в штаті Вісконсін, повідомляє Fox News.
Трамп сказав, що США вдалося стати світовим лідером в сфері ядерного озброєння і створити таку армію, могутності якої заздрять Росія і США.
“Ми перевершуємо всіх в світі по військовій силі. Росія, Китай всі інші, вони нам заздрять”, – сказав Трамп.
Трамп зробив акцент на тому, що американське ядерне озброєння зараз “в найкращому стані”.
Президент США сказав, що військова міць потрібна американським штатам для збереження миру.
- У серпні цього року директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Китай робить все можливе, щоб Дональд Трамп не виграв президентські вибори в листопаді, а Росія – ганьбить репутацію іншого кандидата – Джо Байдена.
- У жовтні американська корпорація Microsoft повідомила про те, що попередила масштабну хакерську атаку, яка могла б вплинути на майбутні президентські вибори в США.
- Шістьох російських офіцерів звинувачують в хакерських атаках на кілька держав, та колишніх радянських республік з метою зриву розслідувань проти Кремля.
- Співробітники американської розвідки стверджують, що за публікацією листів, які нібито належать Хантеру Байдену, може стояти Росія.