Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай заздрять військовій перевазі Америки, а ядерна зброя країни - "чудова".

Про це він сказав під час виступу в штаті Вісконсін, повідомляє Fox News.

Трамп сказав, що США вдалося стати світовим лідером в сфері ядерного озброєння і створити таку армію, могутності якої заздрять Росія і США.

“Ми перевершуємо всіх в світі по військовій силі. Росія, Китай всі інші, вони нам заздрять”, – сказав Трамп.

Трамп зробив акцент на тому, що американське ядерне озброєння зараз “в найкращому стані”.

Президент США сказав, що військова міць потрібна американським штатам для збереження миру.